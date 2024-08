Zece momente care au devenit virale la Jocurile Olimpice de la Paris: De la trăgătorul turc relaxat la cea mai confuză și drăguță gimnastă din China

Nu toate momentele virale de la o Olimpiada se termină cu medalie de aur. Totuși, cu mii de oameni care au participat la JO de la Paris și milioane de telespectatori în întreaga lume, nu s-a ratat niciun moment interesant. De la un înotător neașteptat în piscina de La Defense Arena până la un trăgător cu pistolul din Turcia, Jocurile Olimpice au avut parte de „o mulțime de momente unice.

Spectatorii de la La Defense Arena i-au văzut pe unii dintre cei mai buni sportivi de pe planetă concurând.

Acei înotători s-au antrenat ani de zile pentru a apărea în cel mai popular bazin.

Cu toate acestea, când o cască de înot a rămas blocată pe fundul piscinei, au avut nevoie de altcineva care să salveze ziua.

Un bărbat de vârstă mijlocie a fost pe fază. Îmbrăcat în niște pantaloni scurți foarte colorați, bărbatul a reușit să se scufunde și să recupereze casca, înainte de a ridica brațul pentru a primi o urale din partea mulțimii.

Trăgătorul turc Yusuf Dikec, care a câștigat o medalie de argint la proba de 10 m cu pistolul cu aer comprimat pe echipe mixte, a fost, fără îndoială, cel mai popular personaj din Paris.

Bărbatul în vârstă de 51 de ani a optat să nu poarte echipamentul high-tech al concurenților săi de tragere și a ținut nonșalant pistolul, cu mâna cu care nu trăgea băgată lejer în buzunar.

Înotatorul norvegian Henrik Christiansen a devenit viral pentru recenzia sa despre brioșa cu ciocolată din Satul Olimpic.

Christiansen, care a postat recenzii de mâncare din sat pe rețelele sale de socializare, a evaluat brioșa, extern, cu 11/10, numind gustul „nebun”.

Recenzia sa online a atras atenția altor sportivi, care au continuat să își posteze propria recenzie despre brioșă.

Olympic Village food review! A little surprise at the end too! Smash like and subscribe for part 2✌🏻 @Olympics @paris2024 @Mr.Nicho