Ziua Națională a Ambulanței: Sirenele vor suna la ora 10:00 în toată țara. Când a apărut prima salvare din București (VIDEO)

Sirenele vor suna la ora 10:00 în toată țara, de Ziua Națională a Ambulanței. Miercuri se împlinesc 115 de ani de există a Serviciului de Ambulanță din România.

Ziua nu poate fi sărbătorită public și la nivel național, din cauza stării de alertă impuse de pandemie. Alice Grasu, managerul Centrului de Ambulanță București – Ilfov a vorbit, în direct pe B1 TV, despre acest eveniment.

„Ambulanța în România împlinește 115 ani de la înființare. Ambulanța a fost înființată în anul 1906, de către inițiativa privată a profesorului Nicolae Minovici.

De atunci, an de an, am încercat să fim mai buni, mai mulți și mai bine pregătiți”, a explicat ea.

În cursul zilei de 28 iulie, președintele Klaus Iohannis va decora medici și asistenți medicali, la Palatul Cotroceni.

Federația Națională Sindicală Ambulanța a precizat că evenimentul nu va putea fi organizat și sărbătorit public la nivel național, având în vedere starea de alertă, dar sirenele salvărilor vor suna, în toată țara, la ora 10:00.