4 dintre ostaticii răpiți de Hamas în octombrie 2023, eliberați de armata israeliană

Armata israeliană a eliberat 4 dintre ostaticii răpiți de Hamas în octombrie 2023. Operațiunea a avut loc recent în localitatea Nuzirat din Gaza și a implicat unități de comandouri IDF, serviciile interne și poliția israeliană. Cei patru tineri, răpiți în timpul unei petreceri Hanuba pe 7 octombrie, sunt acum la spital unde primesc îngrijiri medicale.

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27), and Shlomi Ziv (40) were rescued in a special operation by the IDF, ISA and Israel Police from 2 separate locations in the heart of Nuseirat after being kidnapped by Hamas from the Nova music festival.

They are in good…

— Israel Defense Forces (@IDF)