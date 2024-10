A fost descoperit secretul celei mai vândute pizza. Ce ingredient ilegal a fost găsit în urma unui control

S-a aflat care e secretul celei mai vândute din .

Pizza nr. 40, cea mai vândură pizza din Dusseldorf

Pizza nr. 40 a fost mult timp unul dintre cele mai bine vândute feluri de mâncare la o pizzerie din Dusseldorf, până când poliția a intrat pe fir și a aflat ingredientul secret: cocaina.

Autoritățile din Germania au reuşit să destructureze o bandă de traficanți de droguri din Renania de Nord-Westfalia, care livra stupefiantele la domiciliul clienţilor, odată cu pizza, sub sloganul publicitar „Livrăm totul acasă la tine”.

Aproximativ 150 de ofițeri, inclusiv din unități de elită, au percheziționat săptămâna trecută 16 proprietăți din nouă orașe, au arestat trei suspecți și au confiscat, pe lângă droguri, şi mai multe arme, potrivit

Pizzeria se afla sub vizor de către autorități încă din luna martie, când la o inspecție de rutină a alimentelor s-a descoperit cocaină în bucătărie. Anchetatorii de la Narcotice au pus afacerea sub supraveghere și au observat că Pizza No 40 era una dintre preferatele clienților. Şi asta deoarece, sub sloganul publicitar „Livrăm totul acasă la tine”, fiecare porţie era însoţită de un pacheţel cu stupefiante, informează .

Când poliţiştii de la Narcotice s-au prezentat la pizzerie pentru a-l interoga pe proprietar, acesta, un cetăţean croat în vârstă de 36 de ani, ar fi aruncat pe geam o geantă plină cu droguri şi bani, care, însă, a fost recuperată de poliţişti. Ei au confiscat 1,6 kg de cocaină, 400 g de canabis și 268.000 de euro, precum și ceasuri scumpe și un pistol, un topor și cuțite cu lamă lungă, despre care au presupus că fac parte din arsenalul bandei.

Proprietarul pizzeriei, arestat

Croatul a fost reţinut pentru câteva zile, dar, pentru că nu avea antecedente penale legate de traficul de droguri, a fost eliberat. La doar două zile după ce a ieşit din arest, a redeschis pizzeria și a început să vândă din nou celebra pizza nr. 40, permițându-le anchetatorilor să urmărească lanțul său de aprovizionare.

Între timp, proprietarul pizzeriei a ajuns din nou în arest, în luna august, iar pizzeria sa este acum închisă.

