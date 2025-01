A fost emisă alertă de tsunami în Japonia. Avertizarea, transmisă după ce a avut loc un cutremur puternic, care a zguduit sud-vestul țării

O avertizare de a fost emisă, luni, în Japonia, de către Agenţia Meteorologică, după ce a avut loc un puternic de 6,9 pe Richter, în largul coastei de sud-vest a Japoniei, potrivit .

Cutremurul a avut loc la scurt timp după ora locală 21:19 (7:19 ET), a transmis agenția, declanșând o avertizare pentru provincia Miyazaki, din insula Kyushu, precum și pentru prefectura Kochi din sudul Japoniei.

In the CCTV footage from Miyazaki, Japan, a huge 6.8 earthquake shakes everything up. Buildings are rocking back and forth like they’re about to fall over.

It’s like watching a horror movie, where the earth itself is trying to…

