Accident aviatic în timpul unui show din Portugalia. Două avioane s-au ciocnit în aer

s-au ciocnit, duminică după-amiaza, în timpul unui spectacol aviatic din orașul Beja, din sudul Portugaliei. Unul dintre ele s-a prăbușit și a explodat, iar pilotul a decedat.

Cel mai mare spectacol aerian din Portugalia, Beja AirShow, s-a soldat cu o tragedie. Un videoclip a surprins cele șase avioane care zburau, iar, la un moment dat, unul dintre ele urcă și atinge alt avion care se afla în zbor, apoi se prăbușește, conform

de un cetățean portughez și unul spaniol, iar acesta a murit în urma accidentului aviatic.

Cele două avioane care s-au ciocnit sunt de tipul Yakovlev Yak-52, fiind de antrenament și acrobație. Ele făceau parte din patrula de acrobație aeriană numită YAK STARS care este cea mai mare echipă civilă de acrobație aeriană din sudul Europei.

