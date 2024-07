Accident cumplit în Brazilia. 10 persoane au murit pe loc, iar 42 sunt rănite

Cel puțin zece persoane au murit, iar alte 42 au fost rănite după ce un autocar s-a izbit vineri, 5 iulie, de pilonul central al unui pod din statul brazilian Sao Paulo, a anunțat guvernul statului, potrivit .

Accidentul a avut loc imediat după miezul nopții, în apropierea orașului Itapetininga, la aproximativ 170 km vest de capitala statului Sao Paulo.

Autocarul se îndrepta spre Aparecida, un oraș religios cunoscut pentru faptul că atrage mulți pelerini la Bazilica Maicii Domnului.

