Accident de autocar în Ankara. Cel puțin nouă persoane au murit, iar alte 26 sunt rănite

Un autobuz de pasageri s-a izbit de un pod de autostradă în capitala Turciei, Ankara, provocând mai mulți morți și răniți, a anunțat presa de stat.

Potrivit televiziunii de stat din Turcia (TRT), accidentul a avut loc în jurul orei locale 5:00 dimineața. Autobuzul se îndrepta spre provincia Eskisehir din centrul țării.

Accidentul s-a soldat cu moartea a 9 persoane și rănirea altor 26, potrivit Ministerului turc al Sănătății, scrie . La locul accidentului nu existau urme de frânare și este posibil ca șoferul să fi adormit.

Agenția de stat Anadolu a raportat că la locul accidentului au fost trimise echipe medicale de urgență, de pompieri și de poliție.

11 kurds were killed in a bus accident/crash in Ankara, Turkey. The passenger bus was on its way to Ağrı, southeastern Turkey.

