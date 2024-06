Accident grav pe un pod din Rusia. Două tramvaie s-au ciocnit. Care este bilanțul victimelor

Un accident grav s-a produs pe un pod din orașul siberian Kemerovo, după ce s-au ciocnit.

90 de persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă, iar alta a murit, după ce două tramvaie s-au ciocnit, potrivit ministerului local al sănătății, Alexei Kuznețov.

În cadrul videoclipurilor postate pe rețelele sociale se poate observa că din tramvaiul care merge în viteză sunt aruncați în curbă mai mulți pasageri, care cad în fața mașinilor ce circulau pe șosea, potrivit

❗️WARNING! Passengers Thrown From „Out Of Control” Tram In Russia

A brake failure on the public transport caused it to take a bend at high speed before it ploughed into another tram further along the line in Kemerovo, Siberia.

Bodies flew from the speeding train, across a road…

— RT_India (@RT_India_news)