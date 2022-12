Africa de Sud: 9 morți și 40 de răniți în apropiere de Johannesburg, după ce o cisternă cu gaz a rămas blocată sub un pod și a explodat (VIDEO)

O cisternă care transporta gaz GPL a rămas blocată sub un pod și a explodat în apropiere de Johannesburg, Africa de Sud. Cel puţin nouă oameni au murit și circa 40 au fost răniți, informează AFP.

BREAKING: Multiple killed, injured after truck carrying LP gas explodes in Boksburg, South Africa; nearby hospital on fire – The Citizen

— BNO News (@BNONews)