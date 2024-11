Al cincilea cadavru a fost găsit pe iahtul scufundat din Sicilia. Nu a fost încă identificat (VIDEO)

Al cincilea cadavru a fost găsit în urma scufundării iahtului „Bayesian” în largul coastei din Sicilia, au confirmat autoritățile italiene.

Șeful agenției de protecție civilă din Sicilia a declarat, miercuri, că a fost găsit al cincilea cadavru pe iahtul scufundat, dar nu a fost recuperat și nici identificat, informează

Alte patru cadavru au fost găsite de scafandrii, în cursul zilei de miercuri, doar că nu au fost identificate.

Reamintim că iahtul sub pavilian britanic s-a scufundat, luni dimineața, iar catargul său, unul dintre cele mai înalte din lume, s-a rupt în timpul furtunii. La bord se aflau 22 de persoane, dintre care 15 au fost salvate, iar șase date dispărute. Un cadavru a fost găsit luni și se crede că este al bucătarului de la bord.

Cele șase persoane date dispărute sunt: omul de afaceri britanic Mike Lynch şi fiica sa în vârstă de 18 ani, Hannah Lynch; directorul Morgan Stanley International Jonathan Bloomer şi soţia sa, Judy Bloomer; avocatul american Chris Morvillo şi soţia sa, Neda Morvillo.

Portul a fost lovit de o furtună puternică, iar iahtul lung de 56 de metri se legăna de pe o parte pe alta chiar înainte de a se răsturna.

CCTV captures £30m Bayesian superyacht sinking „in 60 seconds” off coast during storm

6 missing, including British tech tycoon Mike Lynch, his daughter & Morgan Stanley boss

Yacht struck by waterspout at 5am Monday. Rescue efforts hampered by depth & debris 🙏

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat)