Al doilea avion militar rusesc care se prăbușește într-o zonă rezidențială din Rusia, în doar o săptămână. Cel puțin doi morți în incidentul aviatic din sudul Siberiei (VIDEO)

Un avion militar rusesc s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din Irkutsk, oraș aflat în sudul Siberiei, au anunțat autoritățile locale, potrivit .

Aeronava de vânătoare Su-30 efectua un zbor de antrenament, însă la un moment dat s-a prăbușit peste o casă cu două etaje, a precizat guvernatorul regional Igor Kobzev pe Telegram.

Oficialul, care s-a deplasat la fața locului, susține că ambii piloți de la bordul avionului au murit, dar nu a fost rănit niciun localnic.

In Irkutsk, southeastern Russia another plane crashed. This is the second in two weeks time. A SU-30SM fighter yet fell on a two-story building.

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports)