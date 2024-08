Alain Delon a avut o copilărie traumatizantă. Mama lui l-a lăsat la casa de copii

Celebrul actor francez Alain Delon, , a avut o copilărie traumatizantă, mama sa plasându-l pentru o perioadă la casa de copii, scrie .

Alain Delon a fost lăsat, pentru o perioadă, la casa de copii

Copilăria lui Alain Delon a fost una zbuciumată, mama sa plasându-l pentru o perioadă la o casă de copii.

Ca soldat adolescent, actorul francez a luptat pentru ca Indochian să rămână franceză, înainte de a fi concediat fără onoare pentru furt.

În ciuda emoțiilor amestecate pe care le-a generat, istoricul de film Jean-Michel Frodon a declarat că niciun alt actor francez din ultima jumătate de secol „nu a avut aceeași prezență pe ecran”.

Actorul francez Vincent Lindon, care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Cannes în 2015, a descris aspectul lui Delon ca fiind „hipnotizant”.

„Poți să te uiți ore în șir la fotografii cu el”, a declarat el pentru AFP.

Cu toate acestea, Delon nu a reușit niciodată să facă tranziția la Hollywood, în ciuda numărului mare de admiratori din China și Japonia, care mai târziu ar fi impulsionat vânzările mărcii sale de parfumuri.

Legendarul star de cinema a murit la 88 de ani

Alain Delon a murit la vârsta de 88 de ani, au confirmat pentru AFP cei trei copii ai săi.

„Alain Fabien, Anouchka, Anthony, precum și (câinele său) Loubo, sunt profund întristați să anunțe decesul tatălui lor. El a murit în pace în casa sa din Douchy, înconjurat de cei trei copii ai săi și de familia sa”, se arată într-o declarație.

Alain Delon nu a visat să devină actor

Într-o carte-elogiu publicată în mai 2024, , singurul motiv pentru care a ales în continuare această industrie au fost femeile din viața lui.

„Nu am visat niciodată să fiu actor. Am intrat în această meserie şi am continuat să joc în filme datorită femeilor şi pentru femei”, a spus Alain Delon.