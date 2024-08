Alain Delon nu a visat să se facă actor. Motivul pentru care a continuat să joace în filme: „Am intrat în această meserie...”

Legendarul actor francez Alain Delon a murit duminică, 18 august, la vârsta de 88 de ani. Într-o carte-elogiu pe care a publicat-o în mai 2024, starul de cinema a mărturisit că nu își dorea să devină actor, însă a avut un singur motiv pentru care a ales această industrie, informează Agerpres și AFP.

Motivul pentru care Alain Delon a continuat să joace în filme, deși nu a visat să se facă actor

Cartea „Alain Delon, Amours et Mémoires” cuprinde, printre altele, și fotografii, anecdote și mărturii ale unor celebrități și prieteni precum Brigitte Bardot, Jane Birkin, Bertrand Blier, Claudia Cardinale, Nicole Calfan, Nathalie Baye, Jean-François Delon și Sophia Loren.

În prefața cărții, Alain Delon a dezvăluit că și-a dorit să fie „cel mai bun, cel mai frumos, cel mai puternic” pentru femeile din viața lui”.

„Iubirea m-a ajutat întotdeauna să mă autodepăşesc”, a scris Alain Delon în această carte-elogiu.

„Nu am visat niciodată să fiu actor. Am intrat în această meserie şi am continuat să joc în filme datorită femeilor şi pentru femei”, a spus Alain Delon.

De asemenea, celebrul actor a mai mărturisit că „dacă există un lucru de care sunt mândru, acesta este cariera mea”, care „nu ar fi existat fără colaborările cu marii cineaști care m-au format și rafinat”, notează .

„Dacă trebuie să mor mâine, să dea Domnul să fie (o moarte) din iubire şi, parafrazându-l pe Musset, mi-ar plăcea să se spună despre mine: „A suferit des, a greşit uneori, dar a iubit. El este cel care a trăit, nu a fost o fiinţă fictivă creată de orgoliul şi plictiseala lui’”, a concluzionat starul francez.

Actorul francez a murit la 88 de ani

Alain Delon a murit la vârsta de 88 de ani, au confirmat pentru AFP cei trei copii ai săi.

„Alain Fabien, Anouchka, Anthony, precum și (câinele său) Loubo, sunt profund întristați să anunțe decesul tatălui lor. El a murit în pace în casa sa din Douchy, înconjurat de cei trei copii ai săi și de familia sa”, se arată într-o declarație.