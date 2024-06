Alertă în Ucraina! Hidrocentrala Dnipro, grav avariată de rachetele rusești. Producția de energie a fost oprită

Hidrocentrala Dnipro din Zaporojie, cea mai mare din Ucraina, a fost grav avariată în urma unor lovituri multiple lansate de forțele ruse în noaptea de 1 iunie. Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a raportat aceste detalii la televiziunea națională, subliniind oprirea producției de energie electrică la centrală.

„În prezent, Hidrocentrala Dnipro este grav avariată. Nici măcar nu vorbim despre generarea de energie electrică”, a declarat Fedorov, potrivit

Ukrainian sources:

«⚠️The Dnipro Hydroelectric Power Plant (DniproGES) in Zaporizhzhia is currently in critical condition following the Russian missile attack on the city on the night of June 1.

According to Ivan Fedorov, head of the Zaporizhia Regional Military Administration…

