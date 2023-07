Alertă la Moscova: Atac cu drone ucrainene în apropierea Ministerului Apărării

Două drone lansate de Ucraina au atacat , luni dimineaţa, dar au fost interceptate şi distruse, a anunţat Ministerul rus al Apărării, potrivit Reuters. Agenţiile de presă de stat din Rusia au raportat că fragmente de drone au fost găsite la 2 kilometri de clădirile ministerului.

După anunțul Ministerului rus al Apărării, Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a afirmat, în dimineața de luni că „lovituri cu drone” au lovit în cursul nopţii două clădiri „nerezidenţiale” din capitala Rusiei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Russia: Drone attack on Moscow. A drone struck a skyscraper on Zagorodnoye Highway. Drones were also shot down on Komsomolsky Avenue in Moscow, near the Russian Ministry of Defence.

