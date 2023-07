Avioanele ruseşti au hărţuit dronele americane. Incident similar şi cu avioane franceze: „Să înceteze acest comportament nesăbuit” (VIDEO)

Avioane militare rusești au perturbat joi în operațiuni împotriva grupării Stat Islamic din Siria, într-un incident care a avut loc pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, scrie CNN.

Joi, o dronă americană MQ-9 Reaper se afla într-o misiune împotriva unor ținte ISIS din nord-vestul Siriei când a fost interceptată de avioane de luptă rusești, conform declarațiilor generalului Alex Grynkewich din cadrul US Air Force. Unul dintre avioanele rusești a deschis focul cu rachete de semnalizare în fața dronei americane, într-o aparentă încercare de a o lovi, ceea ce a forțat drona să efectueze manevre de evitare.

Colonelul Michael Andrews, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al Forțelor Aeriene, a declarat că cele două avioane de luptă rusești, un SU-45 și un SU-35, s-au angajat timp de aproape o oră într-o interacțiune „susținută” și „neprofesionistă”. Înregistrarea video a incidentului, dată publicității de forțele aeriene americane, prezintă două avioane de luptă rusești care zboară în apropierea dronei americane. Unul dintre avioanele de vânătoare lansează apoi o serie de rachete de semnalizare în timp ce trece deasupra dronei.

