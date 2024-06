Alertă la un spital din Germania. Poliția a înconjurat clădirea după ce o femeie s-a închis în cameră

Un spital a fost înconjurat de polițiști după ce o femeie de 65 de ani s-a baricadat într-o cameră.

Autoritățile au fost alertate în urma unor informații privind o pisibilă situație de „ostatici” la spitalul Luisenhospital din Aachen. Polițiștii au transmis că o femeie de 65 de ani s-a închis într-o cameră din clinică, iar apoi, angajații din spital au observat că din interior ieșea fum, conform

În timp ce pacienții erau evacuați din clinică, polițiștii au înconjurat clădirea spitalului pentru că femeia era înarmată. Zona a rămas supravegheată de oamenii legii luni seara. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, până la acest moment.

More footage of the potential hostage situation in Aachen,

Germany 🇩🇪

| 4 March 2024 |

