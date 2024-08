Alt incident cu un Boeing. Motorul avionului a luat foc în timpul decolării, în Indonezia

O aeronavă care avea ruta Indonezia- Arabia Saudită a luat foc în timpul decolării. Din cauza defecțiunii, pilotul a aterizat de urgență. Avionul a fost oprit la sol pentru demararea anchetelor.

Compania indoneziană a menționat că zborul Garuda-1105, care trebuia să ajungă la Medina, cu , a revenit pe aeroportul de unde decolare, în Makassar, și toți cei 450 de pasageri și 18 membri ai echipajului care se aflau la bord sunt în siguranță, conform

BOEING 747-400 WHICH WAS CARRYING 400 PASSENGERS FROM INDONESIA TO SAUDI ARABIA FORCED LANDING AFTER AN ENGINE CAUGHT ON FIRE.

După ce motorul avionului a luat foc, pilotul a decis să aterizeze de urgență. Printre pasageri se află și pelerine pentru haji, un pelerinaj musulman de patru zile în Arabia Saudită. Toți călătorii au fost duși spre locuri de așteptare înainte de a fi îmbarcați în alt avion.

Boeing 747-400 just made an emergency landing in Makassar, Indonesia because its engine caught on fire right after takeoff.

The Garuda flight was bound for Saudi Arabia and had 468 people on board. No injuries reported.

