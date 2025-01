Andrew Tate, acuzat de viol și trafic de persoane în România, și-a făcut partid în Marea Britanie: „Voi fi premier”

Andrew Tate, milionarul britanic acuzat în România, dar și Marea Britanie, de numeroase fapte grave, inclusiv de și , a anunțat că și-a făcut partid în țara sa. „Voi fi prim-ministru”, a susținut el, declarând război migranților.

„N-am mai dormit de când mi-am anunțat ambițiile politice. Anunțul privind partidul și lansarea manifestului, în curând. Oameni din Marea Britanie. Ajutorul vine. Nu renunţați. Voi fi prim-ministru”, a postat Andrew Tate, pe platforma X.

Partidul lui Tate se numește Britain Restoring Underlying Values (Marea Britanie va restabili valorile fundamentale), iar sloganul e copiat după cel al lui Donald Trump – „Marea Britanie va fi măreață din nou”.

