Protestul lucrătorilor Apple: angajații celei mai mari uzine de telefoane Iphone își cer drepturile

În mediul online au apărut recent mai multe imagini de la protestul lucrătorilor Foxconn, principalul subcontractor al Apple din China.

Imaginile arată sute de muncitori ce doresc să își apere drepturile.

Imaginile au arătat sute de muncitori care mărșăluiau pe un drum, în timp ce se confruntau cu poliţiştii şi strigau: „Să ne apărăm drepturile!”.

Unele videoclipuri au arătat lucrători plângându-se de alimentele care le-au fost furnizate, în timp ce alţii au spus că nu au primit bonusuri așa cum s-a promis, potrivit .

‘s in communist ‘s Zhengzhou, after a night of Foxconn riot clashing with CCP police firing tear gas grenades, the resistance continued next morning. Riot police ganged up on Foxconn rioter, kicking & stomping on his head to cause grave injury.

— Northrop Gundam ∀🦅⚔️ (@GundamNorthrop)