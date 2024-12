Vlăduța Lupău, ținta criticilor și ironiilor după un concert: „Dacă luați sonorul, cântă bine. Cred că are microfonul răgușit” (VIDEO)

Vlăduța Lupău a fost aspru criticată în mediul online pentru prestația sa la concertul pe care l-a susținut în Parcul Mogoșoaia, chiar de Moș Nicolae.

Vlăduța Lupău, criticată după un concert

Un clip cu ea cântând la concertul respectiv a devenit viral pe TikTok. Oamenii au criticat-o pentru voce, dar și pentru vestimentație.

lupau😘

„Ascultăm și nu judecăm”/ „Vlăduța refuză să accepte că are nevoie de pauză”/ „Săraca de ea, ce a pățit?”/ „Mi-a fugit cățelușa când am pornit sonorul”/ „Dacă luați sonorul, chiar cântă bine Vlăduța. Cred că are microfonul răgușit” / „A cântat de toți banii și a rămas cu datorie”/ „Eu la ora de muzică”, au fost câteva dintre comentarii.

Iar alții au ironizat-o pe cântăreață pentru felul în care s-a îmbrăcat: „Costumația de desene animate”/ „Hainele i-au rămas mici Andrei, așa i le-a donat ei”/ „Care e faza cu părul?”/ „Stă foarte bine pe voce și păr”.

Însă au fost și internauți care i-au luat apărarea. „Era răcită, răgușită și a mers totuși să își respecte programul”, a scris cineva.