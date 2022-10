Apar primele confirmări: Fregata Amiral Makarov, mândria Flotei Ruse de la Marea Neagră, a fost lovită în timpul atacului cu drone din Sevastopol

Deși autoritățile ruse au încercat să ascundă consecințele , GeoConfirmed, un grup de voluntari care cartografiază războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a confirmat că o dronă marină a lovit Fregata Amiral Makarov.

Înregistrări video arată drone maritime în timp ce atacă nave ale Flotei rusești din Marea Neagră în Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

Unul dintre videoclipurile publicate arată un presupus atac asupra unei fregate rusești din clasa Amiral Grigorovici, și „doar Amiral Makarov se potrivește cu această clasă”, afirmă grupul de voluntari.

Exclusive footage from Bay Following nighttime explosions in Sevastopol, at least three „Caliber” aircraft carriers were damaged. Among them is the Admiral frigate. marine drone 💪🇺🇦

— Feher_Junior (@Feher_Junior)