Armata iordaniană, în alertă maximă. Rachetele trimise din Iran către Israel au trecut deasupră țării (VIDEO)

și formațiunile din cadrul comandamentului general al forțelor armate se află în alertă maximă, în contextul în care Iranul a lansat rachete care să lovească Israelul.

de siguranță pentru a proteja țara, având în vedere atacul Iranului asupra Israelului, informează

„Comandamentul General monitorizează îndeaproape evoluțiile din regiune și a luat măsurile de precauție necesare pentru a întări și sprijini unitățile de pe linia frontului de la granițe, pentru a proteja țara”, mai precizează armata iordaniană în comunicat.

Iordania anuțase anterior că traficul aerian va fi suspendat după ce o salvă de rachete balistice iraniene a fost lansată asupra Israelului, iar aceasta a trecut deasupra Iordaniei.

Armata din Iordania a sfătuit cetățenii să nu părăsească locuințele pentru siguranța lor.

IDF a anunțat că a interceptat un număr foarte mare de rachete balistice care au fost lansate de Iran, marți seara, mai exact 180. Israelul a mai menționat că apărarea a fost eficientă.

SUA a ajutat Israelul să se protejeze, atât prin detectarea amenințării din partea Iranului, dar și prin interceptarea unor rachete.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.

This is the target of the Iranian regime: everyone.

