Atac armat în gara din Frankfurt. Un tânăr de 27 de ani a fost împușcat mortal (VIDEO)

Un atac armat a avut loc, marți, în în urma căruia un tânăr de 27 de ani a fost împușcat mortal.

Incidentul s-a produs pe peronul 9 al gării din Frankfurt, în jurul orei 21.00. Individul s-a apropiat de tânăr și a deschis focul. Tânărul a murit la fața locului și atacatorul a fugit dar a fost prins de oamenii legii, conform

Aceștia au găsit și un pistol cu care ei cred că a acționat atacatorul. Traficul feroviar a fost oprit în jur de 25 de minute.

Procurorii din Frankfurt au transmis, miercuri, că atât victima, cât și atacatorul, sunte turci, dar nu se cunoaște motivul pentru care bărbatul de 54 de ani l-a ucis pe tânăr. Atacatorul va fi prezentat în fața tribunalului unde se va decide dacă el va rămâne în arest.

Polițiștii vor continua cercetările pentru a afla de la ce a pornit întreg conflictul.

