Atac armat într-o biserică din Turcia, soldat cu un mort și doi răniți. Atacatorii nu au fost prinși

Un atac armat a avut loc duminică, într-o biserică italiană din Turcia. Autoritățile au confirmat decesul unei persoane și rănirea gravă a doi dintre credincioși.

Ministrul turc de Interne a dezvăluit că poliția este pe urmele a doi atacatori înarmați, care au pătruns în biserica Santa Maria din Istanbul, în timpul slujbei de duminică și au fugit înainte de sosirea polițiștilor.

Islamist terror attack against an Italian church in Istanbul, Turkey.



În timp ce credincioșii participau la slujba de dimineață, cei doi atacatori au intrat în lăcașul de cult și au deschis focul. Potrivit martorilor, ambii bărbați purtau măști de schi. Atacatorii ar fi jihadiști de origine azeră.

🇹🇷⚡ Dead and wounded following an armed attack on a church in Istanbul

The Turkish Interior Ministry said that an armed attack occurred in a Catholic Church in Istanbul, during Sunday mass, killing at least one person and wounding two people.

