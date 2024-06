Atac armat într-o sală de concert din Moscova: Zeci de morți și peste 100 de răniți / Statul Islamic a revendicat atacul terorist (VIDEO)

UPDATE 23:48 Statul Islamic responsabilitatea pe canalul său de Telegram pentru atacul din sala de concert din Moscova, informează .

UPDATE 23:05 Garda Naţională Rusă îi caută pe cei care au atacat şi incendiat sala de concerte Crocus City Hall de la periferia Moscovei, a relatat vineri agenţia de presă rusă Interfax, citată de .

„Unităţi speciale ale gărzii naţionale lucrează la locul atacului terorist de la Crocus City Hall. Ele sunt în căutarea criminalilor şi evacuează cetăţenii din clădire”, a anunţat Garda Naţională Rusă, Rosgvardia, pe contul său de Telegram, citat de AFP.

UPDATE // 21:25 FSB a confirmat că sunt cel puțin 40 de morți. La fața locului au intervenit trupele speciale ruse care au început intervenția pentru eliminarea teroriștilor

UPDATE // 21:05 A doua explozie a fost raportată la sala de concerte Crocus de lângă Moscova, potrivit agențiilor de presă ruse.

Potrivit informațiilor transmise de presa rusă, cinci persoane înarmate au deschis focul la sala de concerte.

UPDATE // 20:55 Nu există indicii care să sugereze că atacul ar fi fost organizat de partea Ucraineană, a transmis Casa Albă.

„Nu există niciun indiciu în acest moment” cu privire la implicarea Ucrainei în atacul în curs, au precizat surse pentru .

Cele două țări sunt în război de când Rusia a invadat Ucraina în 2022.

UPDATE // 20:50 Pompierii au reușit să evacueze aproximativ 100 de persoane din sala de concert, potrivit CNN.

Salvatorii încearcă în continuare să scoată oamenii de pe acoperiș, potrivit Direcției principale a Ministerului pentru Situații de Urgență al Federației Ruse.

UPDATE // 20:32 Bilanțul atacului este în creștere. Potrivit , cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața. Sala de concerte este în continuare în flăcări iar zeci de persoane ar fi încă blocate. 50 de ambulanțe intervin la fața locului.

UPDATE // 20:17 Atacul a avut loc la concertul trupei Picnic, pro-Putin, care se desfășura cu casa închisă. Membrii trupei nu au fost răniți, conform canalului de Telegram al TASS.

„Close the doors. Doors. Get down on the floor, on the floor.”

— Russian Market (@runews)