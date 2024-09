Atac armat într-o școală din Rusia. Un elev și-a lovit colegii și profesorii cu un ciocan

armat a avut loc în Rusia, la o școală din Celeabinsk, unde un elev și-a atacat colegii și profesorii cu un ciocan, rănind patru din ei.

Elevul a mers la și și-a atacat colegii și profesorii, conform

Patru persoane, două fete, un băiat și o profesoară, au fost rănite și au nevoie de spitalizare. Elevul de 13 ani avea asupra sa un cuțit și un pistol, dar procuratura a stabilit că pistolul era de jucărie.

Inițial, nu se știa care a fost motivul atacul, dar apoi s-a aflat că elevul era ținta bullyiungului, era agresat fizic și moral de către colegii lui.

Tatăl copilului a transmis că fiul său nu își mai dorea să meargă la școală în ultimul timp. Înainte de atac, băiatul a postat pe o rețea de socializare că școala a fost create pentru a face din „copii niște sclavi”.

O anchetă a fost deschisă pentru „organizarea unei crime” și „neglijență”, iar guvernatorul rus Aleksei Teksler a ordonat verificarea nivelului de securitatea în toate școlile din regiune.

