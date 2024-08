Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia. Rafinăria din Krasnodar și-a întrerupt activitatea (VIDEO)

Armata ucraineană a atacat rafinăria de petrol din Slavyansk, regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei. Conform autorităților locale, șase drone au căzut în incinta rafinăriei, provocând întreruperea activității acesteia.

In Vyborg, local residents reported a powerful explosion at an oil depot, but the regional authorities claim it was pyrotechnics

In Slavyansk-on-Kuban, a drone crashed on the territory of an oil refinery. The refinery suffered as yet unknown damage due to an explosion on its…

— NEXTA (@nexta_tv)