Barack Obama a cântat rap pe versurile piesei „Lose Yourself” a lui Eminem la un mitingul de la Detroit în sprijinul democratei Kamala Harris (VIDEO)

Eminem l-a introdus pe scenă pe care se afla la un miting care o sprijină puternic pe Kamala Harris la prezidențialele din SUA, în timpul unui eveniment cheie din Michigan, arată BBC.

Marți seară, la Detroit, în timpul unui miting de susținere a vicepreședintei Kamala Harris, fostul președinte american Barack Obama a surprins mulțimea cântând rap pe versurile piesei emblematice a lui Eminem, „Lose Yourself”.

Momentul electrizant a avut loc chiar când Obama a urcat pe scenă pentru a ține un discurs în sprijinul lui Harris.

Introducerea lui Obama a fost făcută de însuși , care a spus audienței: „Detroit și Michigan sunt esențiale în aceste alegeri. Acum, mai mult ca niciodată, este esențial să ne facem auzite vocile.

SEE IT: Rapper Eminem took the stage in his home state of Michigan to introduce former Pres. Obama at a campaign event for Vice Pres. Harris.

