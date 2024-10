„Bătaie” pe șezlonguri la un hotel renumit din Palma de Mallorca. Ce soluție au găsit autoritățile (VIDEO)

La un hotel renumit din Mallorca turiștii se Aceștia le ocupă pe cele cu vederea cea mai bună cu prosoape sau alte lucruri, apoi pleacă.

Într-un videoclip de pe TikTok se vede cum șezlongurile sunt ocupate de prosoape, dar nimeni nu se află pe ele. Aceștia merg încă de dimineață și își așează lucrurile pe cele mai bune locuri. Un turist a fost surprins în timp ce își punea prosoapele tre primele două rânduri de șezlonguri și astfel a ocupat șase locuri la piscină, conform

Autoritățile din Palma de Mallorca au venit și cu o soluție pentru turiștii care Aceștia le vor putea rezerva dintr-o aplicație ce va fi lansată în anul 2025. În plus, plajele vor avea Wi-Fi și vor fi supravegheate video.

Săptămâna trecută, zeci de turiști au fugit spre șezlongurile de la un hotel din Tenerife încă de la primele ore ale dimineții pentru a ocupa locurile cele mai bune. La fel s-a întâmplat și în Turcia, unde o femeie din Olanda a luat toate prosoapele de pe șezlonguri care erau puse încă de seara.

The only thing that lets this hotel down. Queuing for the gates to open at 8 😳🫣