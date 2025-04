Kelemen, despre Sprînceană: Nu are pregătirea necesară să vorbească despre politică mai mult decât la cârciumă

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că Dragoș Sprînceană, așa-zisul emisar special al României în SUA, „nu înțelege politica” și „nu are pregătirea necesară să vorbească despre politică mai mult decât la o masă, la un restaurant sau la cârciumă”.

Kelemen Hunor: Dragoș Sprînceană nu reprezintă statul român

Sprînceană că Administrația Trump ar trebui să „ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța”, pentru că România are acum un președinte interimar, „care nu va mai conta într-o lună și jumătate”.

„E părerea personală a unui domn, a unui personaj, pe care eu nu-l cunosc și nu pot cataloga altfel decât o părere personală. Nu e emisar, nu e comisar, nu e însărcinat, nu există nicăieri nici o hârtie care face din acest domn emisar special”, a reacționat Kelemen Hunor, la

Liderul UDMR a insistat că Sprânceană nu are legătură cu politica: „Totuși, am pretenția, cel puțin în ceea ce mă privește, că văd lucrurile într-o notă mult mai corectă decât un om care nu are nici o legătură cu lumea politică. Am impresia că nici nu înțelege politica. (…) Acest domn nu are pregătirea necesară să vorbească despre politică mai mult decât la o masă, la un restaurant sau la cârciumă”.

La remarca realizatorului că Dragoș Sprânceană a fost, totuși, nominalizat de premierul Marcel Ciolacu (PSD) în calitate de emisar special pentru SUA, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu există așa ceva, astea-s cuvinte, dar unde-i hârtia, care-i mandatul?”.

Ciolacu se delimitează de Sprînceană

După declarațiile controversate făcute de Dragoș Sprînceană, premierul Marcel Ciolacu de acesta: „Părerile exprimate în spațiul public de diverși cetățeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică o poziție a statului român. (…) Avem milioane de români în Diaspora și fiecare dintre ei, prin ceea ce face zi de zi, poate fi un foarte bun ”emisar” al țării noastre. La fel cum polonezii au apelat la diaspora lor pentru a crește vizibilitatea propriului stat, la fel voi proceda și eu cu oricine este dispus să sprijine activ România. Între a face ceva pentru țara mea și a mă jeli continuu pe rețelele sociale ca unii și alții, aleg să acționez”.

De asemenea, Guvernul a transmis că România va sprijini în continuare Ucraina pentru a rezista invaziei rusești.