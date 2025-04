Lege adoptată pentru eliminarea atențiilor către personalul medical: Donațiile se pot face doar către spitale

sunt responsabili să informeze pacienții despre posibilitatea de a sprijini unitățile sanitare prin donații legale, în loc să ofere „atenții” sau suplimentare personalului medical, conform unei noi legi adoptate de Parlament și promulgate marți de președintele interimar Ilie Bolojan. Legea a fost votată de Camera Deputaților pe 26 martie, iar actul normativ modifică un articol din Legea drepturilor pacientului, transmite .

Donațiile legale către spitale în locul „atențiilor” personale pentru medici

Legea modificată prevede că pacienții pot face donații doar unității sanitare în care au fost îngrijiți, respectând reglementările legale în vigoare. Astfel, pacienții nu mai pot oferi atenții sau plăți suplimentare medicilor sau altor angajați ai spitalelor, iar orice formă de recunoștință față de personalul medical va trebui să se facă doar prin donații legale către unitățile sanitare.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, unul dintre inițiatorii legii, a subliniat că prin acest proiect nu se legalizează șpaga. Potrivit acestuia, pacienții trebuie informați că sprijinul pentru spitale trebuie să fie acordat exclusiv prin donații legale și nu prin cadouri sau plăți către personalul medical.

„Ce am aprobat? Nu legalizarea șpăgii, cum am văzut niște titluri false din media, ci am legalizat forma prin care orice persoană care vrea să sprijine un spital ca formă de recunoștință poate să o facă în mod legal. Șpaga nu se legalizează”, a declarat Ungureanu după adoptarea legii.

Scopul legii: clarificarea cadrelor legislative privind recunoștința pacienților

Inițiatorii legii au explicat că aceasta a fost introdusă pentru a elimina ambiguitățile legislative privind oferirea de „atenții” medicilor. De-a lungul anilor, practica de a oferi cadouri sau plăți medicilor a fost interpretată diferit de diverse segmente ale populației, iar noua reglementare clarifică aceste aspecte. Legea susține că recunoștința pacientului poate fi exprimată doar prin donații către spitale și nu către personalul medical.

Proiectul de lege fusese respins de Senat, însă Camera Deputaților a avut ultimul cuvânt, iar legea a fost promulgată oficial. Modificarea legislativă vizează combaterea fenomenului de „șpagă” din spitale și consolidarea transparenței în sistemul de sănătate.