Benzina și motorina vor fi mai ieftine în Ungaria doar pentru autovehiculele înmatriculate în această țară

Ministrul care conduce Cancelaria Prim-ministrului, Gergely Gulyás a anunțat că începând de vineri, doar persoanele care au maşini cu numere de Ungaria vor putea alimenta la benzinăriile din ţară cu combustibil la preţ redus.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferinţe de presă la Budapesta, conform MTI.

Benzină și motorină vor fi mai ieftine în Ungaria

Ministrul a spus că în Ungaria se poate alimenta cel mai ieftin în toată Europa, ceea ce a dus la un turism al carburanţilor, în special zona de frontieră, care ameninţă deja aprovizionarea. Se face abuz de faptul că Ungaria poate menţine un preţ de 480 de forinţi (1,24 euro), în timp ce între 700 şi 900 de forinţi (1,81-2,33 euro) – a explicat ministrul.

Ministrul a specificat că pentru a evita abuzurile, începând din 27.Mai.2022 , doar maşinile înmatriculate în Ungaria vor putea alimenta la preţul de 480 de forinţi.

Pentru persoanele străine care doresc să alimenteze la benzinăriile din Ungaria, prețul va fi cel al pieței.

prețurile la benzină și motorină în Ungaria au fost plafonate la 480 de foriți per litru. Astfel că, la un curs de 0.0132 lei per forint, înseamnă 6,33 lei per litru de motorină și benzină,

Șoferii din România trec granița în Ungaria, pentru a lua motorină

Reamintim că, tot mai mulți români merg să ia combustibil din Ungaria, deoarece prețul pentru motorina este chiar și cu 3 lei mai puțin în țara vecină, iar unii șoferi spun că fac o economie considerabilă.

În ceea ce privește distanța pe care o au de parcurs șoferii pentru a ajunge la prima de la Punctul de Trecere a Frontierei este de 5 km. Diferența de preț la un plin este de 2-3 lei per litru. Șoferii spun că economisesc destui bani la fiecare plin de carburant. În benzinăria din primul oraș din Ungaria, una din cinci mașini este cu numere de România, .