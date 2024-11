Biden îl numește din greșeală pe liderul egiptean El-Sisi „președinte al Mexicului”, chiar în conferința în care susține că nu are probleme cu memoria

Președintele Biden i-a derutat joi pe liderii Mexicului și Egiptului în timpul unei conferințe de presă în care a respins cu forță un raport al avocatului special care a oferit o evaluare dură a abilităților sale de memorie, potrivit

Nouă gafă a președintelui Joe Biden

Biden a făcut remarci de la Casa Albă în care a respins cu fermitate concluziile consilierului special Robert Hur, pe care președintele le-a prezentat în timpul unui interviu cu anchetatorii drept „un om în vârstă, simpatic, bine intenționat, cu o memorie slabă”.

„Memoria mea este bună. Uită-te la ce am făcut de când am devenit președinte… cum s-a întâmplat? Cred că pur și simplu am uitat ce se întâmplă”, a spus Biden, dând un ton sarcastic.

Dar când a adresat o întrebare despre situația umanitară din Gaza, Biden s-a referit în mod eronat la liderul egiptean Abdel Fattah El-Sisi drept „președintele Mexicului”.

„Cred că, după cum știți inițial, președintele Mexicului, El-Sisi, nu a vrut să deschidă poarta materialului umanitar pentru a intra. Am vorbit cu el. L-am convins să deschidă poarta”, a spus Biden.

Confuziile generate de Joe Biden

A fost a treia oară în această săptămână când Biden părea să deruteze liderii mondiali.

Biden le-a spus donatorilor la o strângere de fonduri din New York miercuri o poveste despre călătoria sa la prima sa întâlnire a Grupului celor 7 (G-7) după preluarea mandatului, când a declarat „Americii s-au întors”. Dar, relatând povestea, s-a referit la Helmut Kohl din Germania, care a fost cancelar între 1982 și 1988. A murit în 2017.

Angela Merkel era cancelarul Germaniei la momentul primei reuniuni a lui Biden G7 în calitate de președinte.

Confuzia a reflectat un exemplu similar duminică la un eveniment de campanie din Nevada, când Biden spunea aceeași poveste despre întâlnirea sa cu liderii mondiali la G7. Dar în acel episod, Biden l-a numit în mod greșit pe președintele Franței drept François Mitterrand în loc de Emmanuel Macron.

Mitterrand a fost președinte al Franței în perioada 1981-95. A murit în 1996. Macron este în funcție din 2017.