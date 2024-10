Bilanțul morților în urma uraganul Milton crește. Milioane de oameni au rămas fără curent electric

Bilanțul morților în urma crește și a ajuns la 15 persoane, iar 2,6 milioane de oameni din Florida au rămas fără electricitate.

Un bărbat de 68 de ani a murit în timp ce tăia un copac care a căzut și bloca un drum. Acesta a fost lovit de o mașina, în comitatul Polk, conform

„Tragedia acestui incident vine din faptul că Bruce Kinsler a murit făcând un serviciu locuitorilor acestui comitat”, a afirmat un oficial local.

Bilanțul morților este: comitatul St. Lucie: 6, Pinellas: 2, Volusia: 4, Citrus: 1, Hillsborough: 1, Polk: 1.

Some of the aftermath of Milton.

— Ian Miles Cheong (@stillgray)