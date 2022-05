Bogdan Aurescu, la Trilaterala România – Polonia – Turcia. Discuții despre agresiunea rusă, cum poate fi ajutată Ucraina, consolidarea NATO și aderarea Finlandei și Suediei la alianță (FOTO)

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a participat, vineri, la reuniunea Trilateralei pe teme de securitate România – Polonia – Turcia, de la Istanbul. Discuțiile purtate între Aurescu, Mevlüt Çavuşoğlu, omologul său turc, și Zbigniew Rau, omologul polonez, s-au concentrat pe situația generată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, pe deciziile ce urmează a fi luate la summitul NATO de la Madrid și pe consolidarea dialogului dintre cele trei state, prin implementarea de noi proiecte.

Reuniunea Trilateralei a avut loc în contextul situației speciale de securitate generate de agresiunea ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei și în contextul aniversării în 2022 a 10 ani de la crearea acestui format. De precizat că prima reuniune a Trilateralei România – Polonia – Turcia a avut loc la inițiativa lui Bogdan Aurescu, la acea vreme secretar de stat pentru afaceri strategice.

My statements at the joint press conference held today in , together with FMs , at the end of our 🇷🇴🇵🇱🇹🇷 / Declarațiile mele la conferința comună de presă cu omologii PL&TR după Trilaterală ➡️

La finalul întrevederii, Bogdan Aurescu a declarat că dialogul a fost unul cu atât mai necesar date fiind „numeroasele amenințări și provocări” din vecinătate cu care ne confruntăm.

Ca aliați în Flacul Estic al NATO, a susținut ministrul român, toate cele trei state sunt îngrijorare de efectul destabilizator pe care l-a produs agresiunea ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei. Parametrii arhitecturii de securitate euro-atlantice au fost afectați și „datoria noastră e, pe de o parte, să consolidăm securitatea euro-atlantică și, de cealaltă parte, să protejăm ordinea internațională bazată pe reguli”.

„Suntem acum într-o realitate complet diferită decât cea în care eram acum două luni. E o amenințare fără precedent căreia trebuie să-i face față în consecință. Eu am subliniat în discuțiile nostre că sarcina noastră cea mai importantă acum, ca aliați, e să protejăm securitatea euro-atlantică pe termen lung”, a declarat ministrul Bogdan Aurescu, la finalul Trilteralei.

Bogdan Aurescu a vorbit apoi despre sprijinul umanitar acordat de România Ucrainei și celor peste un milion de refugiați ucraineni care au trecut granița noastră.

De asemenea, ministrul a vorbit despre ajutorul pe care îl dăm Ucrainei facilitând exporturile de produse ucrainene, inclusiv cereale, prin porturile noastre de la Dunăre și Marea Neagră, mai ales prin Portul Constanța, cel mai mare de la Marea Neagră.

De altfel, cei trei miniștri au discutat azi despre cum se poate crea un coridor pentru a facilita transportul de produse agricole ucrainene în alte state, asta însemnând și protejarea navelor comerciate de minele ”plantate” în mare.

Totodată, Aurescu a vorbit și de sprijinul ce trebuie acordat, mai ales în acest context, partenerilor noștri Republica Moldova și Georgia.

At 1️⃣0️⃣ yrs since we launched 🇷🇴🇵🇱🇹🇷, I’m glad to reunite w/FMs in for in-depth talks on the current security crisis in generated by Russia & its multidimensional impact for regional&Euro-Atlantic security.

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu)