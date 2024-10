Boicot în parlamentul Albaniei după votarea ridicării imunității fostului premier Sali Berisha / Ce au făcut deputații opoziției (VIDEO)

Parlamentul Albaniei a votat joi, 21 decembrie, ridicarea imunității fostului premier Sali Berisha. În urma acestei decizii s-ar putea deschide calea către o posibilă arestare a acestuia în cadrul unei anchete pentru corupție, motiv pentru care totul s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată.

Sali Berisha este lider al opoziției de dreapta și un veteran al politicii albaneze. 75 de deputați ai majorității socialiste dintre cei 140 de membri ai Adunării au votat pentru ridicarea imunității acestuia.

În încercarea de a împiedica procedura de vot, deputații opoziției au aprins fumigene și au răsturnat scaunele în sală, scrie Agerpres. Pentru a-l susține pe Sali Berisha, sute de persoane s-au adunat în fața clădirii parlamentului de la Tirana, fără a se înregistra vreun incident major.

„Sunt mai puternic ca oricând”, a declarat Berisha la ieşirea din forul legislativ.

După ce Berisha a refuzat să se prezinte periodic în fața poliției judiciare, Parchetul anticorupție a cerut ridicarea imunității parlamentare.

În urmă cu două luni, Parchetul a indicat că premierul Berisha, în vârstă de 79 de ani, este suspectat de corupție masivă într-o anchetă care făcea referire la privatizarea unui complex sportiv „în profitul ginerelui său” Jamarbër Malltezi.

Fostul premier a negat acuzațiile și le-a calificat „pur politice”, acuzându-l de „instigare” pe premierul de stânga Edi Rama.

Berisha a fost primul președinte al Albaniei ales democratic după căderea comunismului în anii ’90. El a fost şef al guvernului în perioada 2005-2013.

