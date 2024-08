Bombardament israelian în Gaza: Peste 100 de morți și câteva zeci de răniți printre ruinele unei școli (VIDEO)

Atac devastator asupra unei școli din Gaza. În bombardamentul lansat de Israel au murit peste 100 de persoane și alte câteva zeci au fost rănite. Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, când mai multe persoane se adăposteau în clădirea respectivă. Sursele medicale și de securitate din Gaza avertizează că bilanțul este încă provizoriu, iar numărul victimelor ar putea crește.

Palestinians mourn their relatives and loved ones who were massacred this morning by Israel at Al-Tabi’in School in the northern Gaza Strip.

— باسم علي غراب (أبو غيث) (@AbuGhaith24)