Boris Johnson, către Vladimir Putin: „Gata cu imperiul, idiotul dracului!” (VIDEO)

Fostul premier britanic Boris Johnson, un puternic , a declarat că Imperiul Rus s-a făcut țăndări și l-a numit „idiot” pe dictatorul rus Vladimir Putin.

Într-un interviu pentru Delfi, citat de , Boris Johnson a amintit de sfârșitul Imperiului Britanic, apoi, adresându-i-se direct lui Vladimir Putin, i-a cerut să conștientizeze că Imperiul Rus s-a sfârșit și el, oricât de mult nu-i convine asta.

„Trebuie să înțeleagă că Estonia, Letonia, Lituania… niciuna nu mai e parte din imperiul rus.

Și nici Ucraina nu e. S-a terminat. S-a terminat. S-a terminat. S-a terminat! Gata cu imperiul, Vladimir, idiotul dracului! Iertați-mi limbajul…”, a spus Boris Johnson.

“It’s over, Putin, you f***ing idiot. There is no more empire,” — former UK Prime Minister Boris Johnson

