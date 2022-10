Boris Johnson, preferat la funcția de premier conform unui recent sondaj în rândul conservatorilor

Fostul premier Boris Johnson ar vrea să candideze din nou pentru poziţia de lider al Partidului Conservator (centru-dreapta) şi de premier, după demisia recentă a lui . Acesta consideră revenirea sa în centrul scenei politice drept un „interes naţional” , afirmă surse citate de publicaţia britanică The Times.

Fostul premier Boris Johnson, care a scos Marea Britanie din UE, după o serie de scandaluri.

Un sondaj YouGov, realizat săptămîna aceasta printre conservatori, a sugerat că Boris Johnson ar putea fi cel mai popular candidat pentru a o înlocui pe Truss.

If the Tory leadership election were being run again now, most Conservative members would back Sunak

Rishi Sunak: 55%

Liz Truss: 25%

Would not vote: 15%

Don’t know: 5%

Only 50% of Truss voters stick with their original choice, 24% defect to Sunak

— YouGov (@YouGov)