Când ar putea reveni Kate Middleton în public? Evenimentul la care ar fi posibil să participe

Revenirea prințesei în public este un subiect foarte des discutat, dar cu toate acestea încă nu este sigur dacă va participa la evenimentul Trooping the Colour, în data de 15 iunie.

Ce semnifică evenimentul din 15 iunie

Tropping the Colour este evenimentul în cadrul căruia se sărbătorește ziua oficială de naștere a Suveranului, iar familia regală salută mulțimea de la balconul Palatului Buckingham. Anul trecut, Trooping the Colour a fost primul an în care Charles a sărbătorit evenimentul în calitate de rege, conform

Ce se întâmplpat dacă Kate nu va participa

Expertul regal Christopher Anderson spune că ar putea apărea la balconul Palatului Buckingham.

„Înțeleg că singurul lucru care i se poate cere lui Kate în timpul Trooping the Colour este să fie în acel balcon, cu copiii și William. Dacă William va fi acolo singur, va fi un moment destul de trist pentru monarhie”, a spus el.

Expertul mai afirmă că familia regală ar trebui să fie mai deschisă referitor la situația prințesei de Wales și la tratamentul acesteia.

„Nu ni se spun anumite detalii dintr-un motiv. Nu vreau să agit apele în mod inutil, dar există o serie de tipuri de cancer care sunt mai ușor de tratat decât altele”, a mai adăugat acesta.