Care este cea mai scumpă stradă din lume. Chiria pe metrul pătrat este 20.000 de euro

Fith Avenue din New York a fost devansat de Via Monte Napoleone din Milano în clasamentul pentru din lume. Este o premieră în Europa, fiind pentru prima dată când un oraș european se află în fruntea clasamentului.

Cea mai scumpă stradă din lume, în Milano

Raportul Cushman & Wakefield arată că au pe această stradă cu 11%, în ultimele 12 luni. Acum, metrul pătrat costă 20.000 de euro pentru că cererea a depășit oferta, conform

În timp ce chiriile pe de Via Monte Napoleone din Milano au crescut, cele de pe Fith Avenue din New York au rămas la fel.

Specialiștii spun că prețurile mari sunt din cauza lungimii reduse a străzii, fiind foarte scurte în comparație cu alte bulevarde renumite.

Multe branduri de lux vor să aibă un magazin pe strada scumpă din Milano. De curând, Kering, care deține Gucci, a plătit 1,4 miliarde de dolari pentru o clădire de pe această stradă.

Topul celor mai scumpe străzi din lume

Cele mai scumpe 10 locuri comerciale din lume, în funcția de chirie pe metrul pătrat, sunt:

1. Via Monte Napoleone, Milano

2. Upper Fifth Avenue (străzile 49 – 60), New York

3. New Bond Street, Londra

4. Tsim Sha Tsui, Hong Kong

5. Avenue des Champs Élysées, Paris

6. Ginza, Tokyo

7. Bahnhoftstrasse, Zurich

8. Pitt Street Mall, Sydney

9. Myeongdong, Seul

10. Kohlmarkt, Viena.