Care este previziunea unui general american cu privire la războiul din Ucraina

Ben Hodges, în Europa a explicat de ce consideră că Ucraina va reuși să elibereze Crimeea până la finalul verii.

Generalul este de părere că autoritățile de la Kiev o să reușească eliberarea peninsulei Crimeea care a fost anexată în mod ilegal de Rusia în 2014, până în luna august.

dacă pierde un teritoriu ce obișnuia să îl dețină înaintea invaziei sângeroase a Ucrainei, demarată în luna februarie.

”Statul Major General al Ucrainei va continua să lovească cartierele generale rusești și liniile de comunicații (logistică) în următoarele săptămâni, până în februarie, pentru a crea condițiile benefice fazei decisive a campaniei, eliberarea Crimeei”, a fost declarația dată de Hodges pe Twitter.

Ukr General Staff will continue to pound Russian hq’s and lines of communication (logistics) for the next few weeks, thru February, in order to set the conditions for the decisive phase of the campaign, the liberation of Crimea. I expect them to liberate Crimea by August.

— Ben Hodges (@general_ben)