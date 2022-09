General american: Asistăm la „începutul sfârșitului Rusiei”. Trebuie să fim pregătiți pentru asta, nu am fost pregătiți pentru sfârșitul URSS

Generalul Ben Hodges, fostul comandant al trupelor americane din Europa, spune că este începutul și că Statele Unite și Occidentul trebuie să se pregătească pentru acest lucru, în contextul în care lumea nu a fost pregătită pentru căderea URSS.

„Cred că obiectivele de război ale SUA pentru acest conflict ar trebui să includă ‘dezimperializarea’ Rusiei”, a scris Ben Hodges pe contul său de Twitter.

I think that US war-aims for this conflict should include „de-imperialization” of Russia. It seems to me that we are seeing the beginning of the end of the Russian Federation as it looks today. We need to be prepared for this…we were not prepared for the end of the USSR.

— Ben Hodges (@general_ben)