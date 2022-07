Cât durează trecerea la vama Kulata, dintre Bulgaria și Grecia. Ce spune un român despre timpul de așteptare

„E prima data când plec in Grecia cu mașina, mai exact Thassos, din București. Din ce am analizat aici situația, trecerea in Grecia prin Kulata sau Makaza, dacă este făcută in intervalul 11:00-15:00 e jale și se sta 2-3 ore lejer doar la vama. Eu m-am gandit sa plec mai devreme din București, pe la 2:00, pe la 3:00-3:15 sa trec vama la bulgari, urmând ca pe la 7-8 sa ajung la vama Makaza, și ma gândesc ca așa scap de aglomerație”, a scris un român pe un grup dedicat celor care își petrec vacanțele în Grecia.

Potrivit experiențelor din anii trecuți trăite de turiștii români, contează mult ora de plecare și timpul parcurs până când se ajunge în Grecia: