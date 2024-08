Cât plătește o studentă pentru o garsonieră de 9 metri pătrați în Paris. „Nu m-a deranjat să îl iau” (VIDEO)

O tânără din Peru s-a mutat la Paris pentru a studia la comunicare și și-a prezentat în care locuiește, din arondismentul 7.

Cum arată garsoniera ei

Tânără le-a arătat urmăritorilor ei unde locuiește și a făcut un tur al locuinței în care stă de doi ani. Ea urcă șapte etaje în fiecare zi pe scări, pentru că blocul nu are lift, informează

Apartamentul ei este extrem de mic. Are un pat dublu lipit de perete, o bucătărie mică, lângă pat și o baie extrem de mică. Pentru că duce lipsă de spațiu, tânăra a trebuit să se organizeze foarte bine și folosește blatul de la bucătărie pe post de birou.

Cât plătește chiria

Studenta plătește 500 de euro . Ea a spus că apartamentul i-a fost oferit prin intermediul universității la care studiază. În plus, ea este norocoasă că are baie, bucătărie și mașină de spălat pentru că multe alte astfel de apartemente nu au și tinerii trebuie să le împartă.

„Studiez comunicarea în Paris, iar școala mea are o bază de date pentru locuințe, așa că mi-a fost foarte ușor să închiriez apartamentul”, a declarat ea pentru publicație. „Din moment ce aceste tipuri de apartamente sunt pentru studenți, nu m-a deranjat să îl iau pentru că am tendința de a petrece toată ziua la școală și mă duc acolo doar să dorm.

Deși apartamentul are 9 metri pătrați, am propria toaletă, mașină de spălat și chiar o bucătărie. Uneori, cei care închiriază aceste tipuri de camere, cunoscute în Franța sub numele de „chambre de bonnes”, trebuie să împartă toaletele, nu au mașini de spălat sau bucătării”, a declarat tânăra.

Internauții au fost socați când au văzut în ce condiții trebuie să trăiască tânăra și nu au ezitat să reacționeze la videoclipul de pe rețelele de socializare.

„Asta nu e un apartament! Este un dulap!!!”;

„Cred că o celulă de închisoare are mai mult spațiu”;

„Ea nu trăiește în Paris, ea supraviețuiește”, sunt unele comentarii.