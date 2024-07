Ce a descoperit un cuplu în propria casă în timpul renovărilor. Cei doi au rămas uimiți de ce au găsit

Un cuplu care a decis să își renoveze propria casă au avut parte de o , după ce au văzut ce au găsit sub podeaua din sufragerie.

Ce a găsit un cuplu în propria casă, sub podeaua din sufragerie

Este vorba despre Shaniah Lloyd, în vârstă de 28 de ani, și partenerul ei, Ross Bennett, în vârstă de 25 de ani. Cei doi au decis că este timpul să își renoveze propria casă, însă ceva sub podeaua din sufragerie pe care au îndepărtat-o.

Sub podeaua din sufragerie, Shaniah și Ross au găsit o structură formată din cărămizi sub forma unui cerc care ar putea înconjura, de fapt, o groapă. Tânărul începuse să își pună fel și fel de întrebări, pentru că astfel de construcții pot avea diverse scopuri, de la fântâni, la puțuri sau chiar pentru focuri de tabără, scrie .

„Nu ne-a venit să credem. Sunt pe jumătate încântați și pe jumătate îngroziți. Ross crede că este grozav” a spus Shaniah.

„Am urmărit totuși și filmul The Silence of the Lambs (1991), și așa că sunt puțin înspăimântată de descoperire, precum și emoționată” a mai spus ea.

Cuplul a cumpărat casa cu aproximativ 192.000 de lire sterline în noiembrie 2023, având deja în plan să o renoveze.

Cei doi au sigilat fântâna descoperită, întrucât câinele lor începuse să devină curios de această descoperire și a încercat să sape și să distrugă lucruri.