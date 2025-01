Ce înseamnă revenirea lui Trump la Casa Albă pentru lumea liberă? Explicația dată de două românce din Washington: „Să ne așteptăm la orice”

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă este marcată de multe incertitudini, din cauza impredictibilității sale, este concluzia experților consultați de B1 TV cu ocazia inaugurării celui de-al doilea mandat de președinte al SUA.

Iulia Joja, profesor la Universitatea Georgetown și Iulia Huiu, CEO în cadrul unei companii de consultanță din SUA au explicat pentru B1 TV ce înseamnă pentru statele democratice învestirea lui Donald Trump ca cel de-al 47-lea preşedinte al SUA.

“Starea de spirit în SUA și aici la Washington este una împărțită. O parte a societății, suporerii lui Donald Trump sunt foarte entuziaști în raport cu revenirea sa la Casa Albă, speră la măsuri economice care să le facă mai bună viața de zi cu zi și să ducă la scăderea prețurilor, aceasta a fost promisiunea principală de campanie. De cealaltă parte există foarte multă anxietate, îngrijorare și chiar temere aș spune cu privire la viitor și ce ne așteaptă în următorii patru ani. Aces lucru este relevent nu doar pentru SUA, ci pentru întreaga lume, pentru că ceea ce se întâmplă la Washington va avea repercusiuni la nivel global”, a explicat Iulia Huiu.

La rândul ei, Iulia Joja a precizat că mesajele pe care Donald Trump le-a transmis în timpul campaniei electorale, dar și înainte de preluarea celui de-al doilea mandat indică faptul că am putea să ne așteptăm la orice:

“Ne uităm din toate colțurile lumii cu foarte multă incertitudine la următorul al doilea mandat Trump, având în vedere că președintele ales Trump după cum știm este impredictibil și atunci incertitudinea pe care o simțim atât aici în oraș, în țară cât și în colțurile lumii este relevantă.

Trump a câștigat campania din această toamnă cu o politică ușor izolaționistă, promițând că va încheia războaiele care spune el că nu ar fi avut loc sub mandatul său și promițând că nu va mai investi în prezența SUA în străinătate.

Cu toate acestea, am văzut în ultimele săptămâni diferite afirmații din partea lui Trump cu privire la aliați, țări democratice cărora le solicită cedarea de teritorii sau pune sub semnul întrebării granițele recunoscute internațional. Atunci putem practic din aceste două episoade, campania în sine și ultimele săptămâni dinainte de începerea mandatului să ne așteptăm la orice. În primul mandat am văzut că a dominat politica de competiție strategică sau competița marilor puteri, de data aceasta la ianugurare, la investire este prezent vicepreședintele Chinei, cât și președintele, CEO-ul TikTok. Atunci din aceste mesaje și aceste politici ne este foarte greu în acest moment să putem să reliefăm o politică clară pe următorii patru ani în ceea ce privește mandatul lui Donald Trump”.