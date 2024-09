Ce pact a făcut Kate cu frații săi înainte de logodna regală. Relația dintre ei este foarte puternică

Fratele mai mic al prințesei de Wales a dezvăluit câteva amintiri din cartea care urmează să se lanseze în curând, care arată cât de puternică este legătura dintre cei trei frați Middleton.

Ziua marelui anunț

La finalul anului 2010, în luna noiembrie, cei se plimbau prin zona rurală engleză, la Bucklebury, în Berkshire, cu doar câteva ore ca viața lor să se schimbe pentru totdeauna. Kate se întâlnea de șase ani cu prințul William, iar întreaga țară se întreba când se vor căsători cei doi. În acea zi în care frații se plimbau, Kate a anunțat că nunta va fi anunțată în scurt timp, scrie

Ei s-au oprit la un pub pentru a bea ceva, și-a informat frații că în câteva ore va fi anunțată logodna ei cu prințul William de către Clarence House. Ea încerca din răsputeri să nu își exprime bucuria pentru a nu lăsa să iasă bucuria la iveală și pentru a dezvălui misterul, iar cei trei s-au bucurat într-un mod discret.

Ce pact au făcut

Frații Middleton au făcut atunci un pact secret prin care își jurau să se susțină unul pe celălalt mereu.

„Jurăm să fim mereu acolo unul pentru celălalt, să avem grijă unul de celălalt și să ne susținem reciproc. Nu conta cu ce sos urma să fim mâncați”, a spus James Middleton.

În ziua în care a fost anunțată logonda, James a ieșit cu câinele său, un cocker spaniol, la plimbare. În timp ce se întorcea acasă, a văzut că sora sa era pe toate ziarele.

„Acolo, pe prima pagină, Catherine era fotografiată în rochia ei albastră. Am luat un exemplar sub braț și am plecat acasă gândindu-mă cât de suprarealistă era situația”, scrie el în cartea „Meet Ella: The dog who saved my life” care va fi lansată în 25 septembrie.

James era extrem de fericit că sora lui se căsătorea cu prințul William și știa cei cei doi se iubesc cu adevărat. El știa că fiul cel mare al regelui Charles și al prințesei Diana îi va proteja sora, iar asta se vede chiar și în prezent.